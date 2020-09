Russia is back !

Plus important, un développement intéressant mais passé inaperçu se déroule depuis fin août : des unités de génie russes seraient entrain d’aider les soldats syriens à bâtir des ponts sur l’Euphrate en vue de reconquérir l’Est de ce fleuve (3).Autrement dit, si l’on croit le site South Front, l’Armée Arabe Syrienne et les militaires russes vont bientôt faire face aux Kurdes et à leurs protecteurs…US . Si cela se confirme on assistera alors à un tournant majeur du conflit syrien sans fin déclenché en 2011.

