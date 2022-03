L’Occident a-t-il basculé dans le Nazisme ?

L’Ouest collectif a-t-il sombré dans le néo-nazisme comme M.Jourdain fait de la prose sans le savoir ? La question peut paraitre provocatrice mais le sujet mérite, hélas, réflexion. Quand en 2021, la Russie a présenté un texte pour dénoncer la glorification du nazisme, les pays occidentaux ont refusé de l’approuver à l’Assemblée Générale de l’O.N.U. J’y avais vu un vote anecdotique sans réelle portée significative. A la lumière des évènements actuels, le problème à résoudre s’avère beaucoup plus grave. Heureusement, le Président Poutine s’attelle à la tâche, principalement par des moyens militaires et économiques.

Un soutien occidental effronté au Nazisme

En effet, la Fédération de Russie avait présenté en décembre 2021 une résolution à l’A.G. de l’O.N.U. qui condamnait la glorification du nazisme et du néo-nazisme. Logiquement, on aurait pu penser à un vote unanime en faveur du texte étant donné le consensus international sur le sujet. Que nenni, puisque deux pays ont voté contre : celui qui se présente comme le Phare de l’Humanité, j’ai nommé les Etats-unis d’Amérique et … l’Ukraine ! Quant aux toujours brillants diplomates européens dont les Français, ils n’ont pas trouvé mieux que de s’abstenir. Sur le moment, j’ai pensé qu’ils voulaient simplement priver la Russie d’un triomphe diplomatique et la brimer. Mais toute une série de faits viennent confirmer, non pas seulement une certaine neutralité occidentale vis-à-vis de l’idéologie abjecte nazie mais un soutien éhonté est entrain de se faire jour. Nous avons :

le déni constant des leaders occidentaux (et singulièrement du minable macron) quant à la présence massive et documentée des groupes nazis dans l’armée ukrainienne. Non seulement, les bataillons Azov, Aïdar et Secteur Droit sont légions parmi la soldatesque ukrainienne mais un certain Yarosh est nommé conseiller auprès du commandant en chef des forces armées en novembre 2021(1). On n’est déjà plus dans l’anecdote mais sur une vérité aussi laide qu’indéniable.

Ce même Yarosh est un agent du programme stay-behind ( plus connu sous son nom italien Gladio) mis en place par la CIA et l’OTAN. Sur cet important sujet, on peut consulter les travaux du chercheur suisse reconnu M.Daniele Ganser (2). En d’autres termes, l’OTAN est capable de soutenir des néo-nazis armés jusqu’aux dents pour affaiblir la Russie. C’est, du reste, ce qu’a fait cette organisation belliqueuse en Syrie en y envoyant et armant les plus barbares des terroristes anti-gouvernement syrien.

La déclaration hallucinante du chancelier Olaf Scholz selon qui l'emploi du terme de génocide pour qualifier les crimes de l’armée ukrainienne depuis huit ans contre les habitants du Donbass est « risible » . Venant d’un dirigeant allemand commentant un progrom, on imagine d’ici la colère des Russes.

Enfin, l’entrain avec lequel les peuples européens et états-unien ont embrayé à la propagande hystérique russophobe est remarquable. Certaines institutions ont banni tout ce qui est russe, au point d’interdire l’enseignement de textes de l’écrivain du XIXème siècle, Dostoïevski . Rétrospectivement, les thèses de ce slavophile convaincu s’avèrent d’une justesse prémonitoire…

Dieu merci, le Président russe veille au grain et a fini par dégainer ses armes contre les soutiens du Nazisme.

La Riposte multi-dimensionnelle russe

La réponse la plus visible a été l’opération de protection du Donbass et de dénazification de l’Ukraine. C'est la désormais fameuse réponse "militaro-technique". Toutefois, il y a mieux. Il s’agit de la mise au point d’armes hypersoniques que j’avais évoquées dans un article précédent (3) et qui prennent aujourd’hui une importance cruciale. A titre d'avertissement, quelques "Khinjal" ont été envoyés sur des sites ukronazis. Tous les pays hostiles à la Russie sont désormais à portée de ces missiles hypervéloces et à la trajectoire imprévisible. Leurs capitales sont ainsi dire nues face à ces menaces.Sur le plan économique, il y a eu l’annonce de diverses contre-sanctions. La plus saisissante est celle d’exiger le paiement des hydrocarbures non plus en dollars mais en roubles. La dédollarisation de l’économie mondiale vient de recevoir un formidable coup d’accélérateur.

Quand on connait le sort réservé à Saddam Hussein pour avoir voulu vendre son pétrole en euros (au lieu du seul dollar) et celui de Kadhafi qui avait envisagé d’adosser sa monnaie à l’or et d'accepter des monnaies autres que le billet vert pour le commerce de son brut, on comprend mieux la folie furieuse du semi-dément Biden. Ce dernier vient de traiter M.Poutine de « dictateur et de criminel de guerre » avant de considérer qu’il ne devrait pas se maintenir au pouvoir. C’est dire la panique qui s’est emparée de Washington. En attendant, et vu la nature retorse des leaders US, il n’est pas à exclure un gigantesque « faux drapeau » chimique qui sera aussitôt imputé par les « media de grand chemin » (dixit M.Xavier Moreau) à l’ « armée de Poutine »…